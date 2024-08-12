Греция обратилась к ЕС за помощью в тушении лесных пожаров

Греция обратилась к Европейскому Союзу за помощью в борьбе с бушующими лесными пожарами, приближающимися к столице страны - Афинам.

Как передает Day.Az со ссылкой на AFP, в ответ на просьбу о помощи 4 государства-члена ЕС заявили, что направят в Грецию своих пожарных.

На данный момент об отправке помощи заявили Италия, Франция, Чехия и Румыния.

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