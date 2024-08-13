Марокканские исламисты требуют прекратить отношения с Израилем

Умеренная исламистская Партия справедливости и развития (ПСР) Марокко призвала власти страны, а также остальные арабо-мусульманские государства немедленно прекратить поддержание дипломатических и торговых отношений с Израилем. Как передает Day.Az, об этом сообщает информационный портал Telquel.

Заявление ПСР стало ответом на ракетный удар по комплексу школы "Эт-Табиин" в секторе Газа утром 10 августа. Жертвами обстрела стали по меньшей мере 93 человека, в том числе 11 детей и 6 женщин.

Марокканские исламисты решительно осудили "жестокие действия израильской армии и молчаливую поддержку некоторыми западными странами лживых нарративов еврейского государства, которая лишь усугубляет напряженность".

ПСР выразила "возмущение молчанием международного сообщества", назвав его действия "бесчеловечным соучастием перед лицом неоднократных расправ в отношении невинного населения".

Она также выразила "глубокое разочарование продолжающимися отношениями между Марокко, другими арабо-мусульманскими государствами и Израилем".

Отметим, что ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое может быть достигнуто на переговорах 15 августа, удержит Иран от массового удара по Израилю.

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