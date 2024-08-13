Израиль опроверг выдвижение новых условий по Газе

Утверждения о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху выдвинул новые требования по сделке по Газе "являются ложными".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила канцелярия главы израильского кабмина.

"Обвинения в том, что премьер-министр Нетаньяху добавил новые условия к предложению [по сделке] от 27 мая, является ложным", - говорится в заявлении.

В канцелярии пояснили, что "письмо премьер-министра Нетаньяху от 27 июля не вводит дополнительных условий и, безусловно, не противоречит предложениям от 27 мая".

"Фактически, именно движение ХАМАС потребовало внесения 29 изменений к предложению от 27 мая, что премьер-министр отказался сделать", - добавили в ведомстве главы кабмина.

Отметим, что заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани недавно заявил, что Иран имеет исключительное право принимать ответные меры против Израиля.

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