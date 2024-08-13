Из Газы выпустили две ракеты в сторону Израиля

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по Израилю.

Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ракета, прилетевшая из сектора Газа, упала в морском пространстве у центральной части Израиля", - говорится в заявлении.

"Одновременно была выявлена еще одна ракета", выпущенная из сектора Газа, которая "не перелетела на территорию Израиля", добавили в пресс-службе.

Отметим, канцелярия главы правительства Израиля недавно опровергла утверждения о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху выдвигал новые требования в рамках сделки по Газе, назвав их ложными.

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