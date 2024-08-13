В день закрытия Олимпиады жестоко убили девушку-волонтера

Девушку-волонтера, которая работала на Олимпийских играх в Париже, нашли мертвой в ее квартире.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Le Parisien.

По данным СМИ, девушка пропала после церемонии закрытия. Уже на следующий день она была обнаружена мертвой с гематомой на левой стороне головы и раной на шее.

Французские полицейские уже задержали подозреваемого, которым оказался другой волонтер. По версии правоохранителей, он мог быть молодым человеком погибшей.

Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон расхваливал себя, что французские силы безопасности пресекли несколько сотен попыток нарушения порядка во время завершившихся 11 августа Олимпийских игр и сумели обеспечить безопасность для всех.

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