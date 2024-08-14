На «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды

Утечка около 25 т воды с радиоактивными веществами произошла в здании второго энергоблока атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1" в Японии.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что вода не попала в окружающую среду.

Утечка была обнаружена 9 августа после того, как аномально снизился уровень воды в резервуаре для контроля воды в бассейне охлаждения отработанного ядерного топлива.

Утекшая вода попала в подвал здания по канализационным системам, но наружу не вышла. Специалисты заявили, что проблем с охлаждением ядерного топлива нет.

Отметим, что недавно в Японии начался восьмой этап сброса очищенной от радиоактивных веществ воды с атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1".

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