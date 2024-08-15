В Африке объявлена чрезвычайная ситуация

Медицинская служба Африканского союза объявила на континенте чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с распространением заболевания mpox (оспы обезьян).

Как передает Day.Az, об этом сообщил генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (АЦКПЗ) Жан Касения на брифинге, который транслировался на официальном портале АЦКПЗ.

"В связи с продолжающейся в ряде стран Африки эпидемией mpox принято решение объявить на континенте чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, - заявил он . - Mpox пересекает государственные границы, заболевание в Африке затронуло тысячи людей".

Общеафриканская чрезвычайная ситуации в области здравоохранения является высшим уровнем тревоги для властей и медицинских служб стран континента. АЦКПЗ является медицинским подразделением Африканского союза и отвечает за общее эпидемиологическое состояние на континенте.

Отметим, что недавно австралийская туристка поехала в путешествие мечты на Бали и заболела лихорадкой денге, из-за которой начала кашлять кровью.

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