Премьер-министр Японии уходит в отставку

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что уйдет в отставку в сентябре, завершив трехлетний срок полномочий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, объявив о своем решении не баллотироваться на переизбрание на пост лидера правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), на пресс-конференции Кисида заявил, что политика не может функционировать без общественного доверия.

"Теперь я сосредоточусь на поддержке нового лидера ЛДП как рядовой член партии", - сказал он.

Его решение уйти в отставку спровоцировало борьбу за его место на посту председателя партии и, соответственно, лидера четвертой по величине экономики мира.

Отметим, что недавно Фумио Кисида отменил предстоящий четырехдневный визит в Казахстан, Узбекистан и Монголию.

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