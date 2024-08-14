Новый лидер ХАМАС хочет мира с Израилем

Новый глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар хочет заключить соглашение с Израилем о прекращении огня, чтобы положить конец войне в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

По данным издания, посредники из Египта и Катара проинформировали об этом Израиль. В Анкаре, как отмечается в статье, считают, что достижение договоренности о прекращении огня в Газе возможно по некоторым причинам. На прекращении огня настаивают американцы, текст, который ляжет на стол переговоров, также основан на американо-израильском компромиссе.

По утверждению газеты, "ХАМАС демонстрирует конструктивную позицию в переговорном процессе". Вопрос, который волнует участников переговоров, заключается в том, как быстро он будет продвигаться с новым лидером политического крыла этого движения.

"Не следует также забывать об усилиях Анкары, направленных на то, чтобы ХАМАС стал участником переговорного процесса и чтобы решение не принималось без него. Поэтому важно, чтобы Синвар, выходец из военного крыла [ХАМАС], не нарушил установившийся баланс", - пишет издание.

Отметим, что администрация президента США Джо Байдена поставит Саудовской Аравии более 10 000 авиабомб, предварительно сняв все ограничения, ради посредничества Эр-Рияда в мирных переговорах между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС по прекращению огня в Газе.

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