Контроль на чешско-немецкой границе продлен на неопределенный срок

Режим дополнительных полицейских проверок, введенный примерно год назад на границе Чехии и Германии в целях усиления борьбы с нелегальной миграцией, продлен на неопределенный срок.

Как сообщает Day.Az, внутриполитическое ведомство ФРГ проводит проверки на границе с Австрией с 2015 года, а с августа прошлого года распространило эту меру также на границы с Чехией, Польшей и Швейцарией.

На днях глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что контроль на границах с этими странами будет сохраняться до тех пор, пока это необходимо.

Отметим, что недавно власти Эстонии усилили меры проверки на границе с Россией и ввели полный таможенный контроль.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!