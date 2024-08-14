В Новой Зеландии случайно раздали конфеты с метамфетамином
Неправительственная организация "Оклендская городская миссия" случайно раздала в новозеландском городе Окленд сладости, содержащие очень высокую дозу метамфетамина.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на австралийское издание 9 News, по данным НПО, леденцы бренда Rinda были получены вместе с пожертвованием.
Австралийское отделение ABC News пишет, что восемь семей сообщили, что попробовали конфеты и они были настолько отвратительными, что их пришлось сразу выплюнуть.
По данным новозеландского фонда по борьбе с наркотиками, леденцы содержат около трех граммов метамфетамина.
Власти подозревают, что это неудачная операция по контрабанде наркотиков. Производитель Rinda заявил, что ничего об этом не знает и не одобряет употребление наркотиков.
Отметим, что недавно сотрудники Шекинского городского отдела полиции провели операции против лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие и боеприпасы, а также занимающихся продажей и выращиванием наркотических средств.
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