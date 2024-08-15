Польша отклонила предложение Южной Кореи по поставкам оружия

Польские власти недовольны действующим предложением Сеула по финансированию контрактов на поставку южнокорейского оружия и военной техники.

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Должно быть хорошее предложение о софинансировании либо о финансовых гарантиях, чтобы мы могли его принять. Пока такого предложения [от южнокорейской стороны] не поступало", - отметил министр на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

В июле 2022 года предыдущее правительство Польши договорилось с Южной Кореей о поставках 980 танков K2, 648 самоходных артиллерийских установок K9, 48 легких самолетов FA-50. Также был заключен договор на поставку 288 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo.

Общая сумма сделок достигает $12,4 млрд. Смена правительства в Польше в декабре 2023 года породила в Сеуле опасения, что новые власти откажутся от контрактов из-за больших расходов бюджета. В то же время новый польский премьер-министр Дональд Туск 12 декабря 2023 года в парламенте заявил, что будет соблюдать все договоренности предыдущей администрации, за исключением тех, в которых была выявлена коррупционная составляющая.

Отметим, что недавно стало известно, что польских фермеров призовут осенью-зимой в армию с целью проведения военных учений, ранее такая практика осуществлялась весной-летом.

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