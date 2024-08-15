Иранская полиция освободила иностранных заложников

Иранские полицейские нейтрализовали трех злоумышленников, захвативших четырех иностранных заложников в Тегеране.

Как передает передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба сил охраны правопорядка столицы исламской республики.

"Узнав о захвате в заложники четырех иностранных граждан, полицейские незамедлительно приняли меры и в кратчайшие сроки установили местонахождение захватчиков. Полицейским удалось уничтожить трех захватчиков в ходе прямого боестолкновения, заложники освобождены", - приводит заявление ведомства агентство ISNA.

По информации портала статистической организации World Population Review, в 2024 году Иран вошел в список 60 стран с самым высоким уровнем преступности. В исламской республике этот показатель составляет 49,8, он отражает количество совершенных преступлений любого рода на 100 тыс. жителей страны.

Отметим, что недавно военнослужащие иранской армии еще до открытия избирательных участков задержали террористов, готовивших теракты в период проведения выборов президента Ирана.

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