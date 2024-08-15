Китай прогнал японское судно со спорных островов

Береговая охрана Китая вытеснила рыболовецкое судно Японии из акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название - Сенкаку), расположенных в Восточно-Китайском море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте ведомства.

"Корабли береговой охраны Китая, согласно закону, приняли необходимые контролирующие меры, сделали предупреждение и вытеснили корабль", - отмечается в заявлении.

Дополнительно отмечается, что судно было обвинено в нарушении китайских морских границ, войдя 14 августа в акваторию островов.

На данный момент острова Сенкаку принадлежат Японии, однако оспариваются Китаем как исторически принадлежавшие ему территории. В связи с этим в отношениях двух стран периодически происходят кризисы на почве данного территориального спора.

Наибольшего пика противоречия достигли летом 2012 года, когда правительство Японии начало переговоры о прямом приобретении в государственную собственность трех из пяти островов архипелага, принадлежащих ранее семье Курихара. Этот факт вызвал резкую критику со стороны Пекина.

Отметим, что недавно Китай сделал Японии серьезное представление за "ложные интерпретации" политики КНР и "опасные тенденции" при взаимодействии японской стороны с США, Индией и Австралией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!