На Сицилии снова извергается вулкан Этна

На итальянском острове Сицилия зафиксировано повторное извержение вулкана Этна.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Mirror.

"В среду вечером произошло извержение вулкана Этна, в результате чего в ночное небо поднялись клубы дыма", - говорится в материале.

На предоставленных кадрах видны клубы дыма, куски породы и лава, выливающаяся из одного из самых активных вулканов в мире.

Отмечается, что повторное извержение произошло спустя неделю после первого.

Напомним, что недавно на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области России, образовался новый прорыв, из которого теперь тоже происходят извержения.

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