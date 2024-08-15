На Сицилии снова извергается вулкан Этна - ВИДЕО
На итальянском острове Сицилия зафиксировано повторное извержение вулкана Этна.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Mirror.
"В среду вечером произошло извержение вулкана Этна, в результате чего в ночное небо поднялись клубы дыма", - говорится в материале.
На предоставленных кадрах видны клубы дыма, куски породы и лава, выливающаяся из одного из самых активных вулканов в мире.
Отмечается, что повторное извержение произошло спустя неделю после первого.
Напомним, что недавно на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области России, образовался новый прорыв, из которого теперь тоже происходят извержения.
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