Трехкратный рост антисемитизма во Франции

Французские власти зафиксировали 887 правонарушений, связанных с антисемитизмом, за первую половину 2024 года. Об этом сообщил телеканал BFMTV в связи с поджогом автомашин возле синагоги в коммуне Ла-Гранд-Мотт (департамент Эро, юг Франции), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, за аналогичный период 2023 года было зафиксировано 304 антисемитских проявления.

Ранее сообщалось, что в результате поджога двух автомобилей перед синагогой и взрыва газового баллона, размещенного в одной из этих машин, пострадал сотрудник муниципальной полиции. В синагоге в этот момент находились пять человек, включая раввина. Никто из них не пострадал. К расследованию дела подключилась Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить охрану возле синагог и еврейских общинных центров по всей стране.

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