Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул новую кандидатуру на пост министра юстиции и генерального прокурора США после самоотвода конгрессмена Мэтта Гетца, ей стала экс-генпрокурор штата Флорида Пэм Бонди.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times (NYT).

"Пэм вернет Минюст к его изначальной цели - борьбе с преступностью и сделает Америку снова безопасной. Я знаю Пэм много лет. Она умная и жесткая, она борец за Америку, которая отлично справится с работой генерального прокурора!" - объяснил свое решение Трамп.

59-летняя Бонди работала в юридической команде Трампа, а в настоящее время возглавляет юридический отдел Института политики "Америка прежде всего" - правого аналитического центра, который поддерживает тесные связи с командой Трампа. Бонди также курировала подачу исков, связанных с голосованием в ключевых штатах.