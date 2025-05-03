В Испании начали делать муку из сверчков

В Испании уже началось производство муки из сверчков - по телевидению жителям рассказывают, что мука из сверчков во много раз лучше привычной альтернативы из пшеницы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.