https://news.day.az/world/1749781.html

В Испании начали делать муку из сверчков - ВИДЕО

В Испании уже началось производство муки из сверчков - по телевидению жителям рассказывают, что мука из сверчков во много раз лучше привычной альтернативы из пшеницы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.