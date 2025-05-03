https://news.day.az/world/1749781.html В Испании начали делать муку из сверчков - ВИДЕО В Испании уже началось производство муки из сверчков - по телевидению жителям рассказывают, что мука из сверчков во много раз лучше привычной альтернативы из пшеницы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Испании начали делать муку из сверчков - ВИДЕО
В Испании уже началось производство муки из сверчков - по телевидению жителям рассказывают, что мука из сверчков во много раз лучше привычной альтернативы из пшеницы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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