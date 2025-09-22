"Оторвало ногу": мотоциклист на огромной скорости насмерть сбил пешехода

В Москве байкер на высокой скорости сбил пешеходов и одному из них оторвало ногу. Причем все произошло на переходе, но лихач даже не притормозил перед "зеброй" и сбил людей.

Как передает Day.Az, через несколько метров вместе с пассажиром и сам рухнул на асфальт. К сожалению, без жертв не обошлось.

Проблесковые маячки спецтранспорта освещали округу. На месте жесткого ДТП стояли скорая и пожарные машины. Такси перегородило дорогу. Очевидцы оказывали первую помощь пострадавшим. На асфальте после столкновения лежали водитель и пассажир мотоцикла.

За несколько секунд до того, как рухнуть на асфальт, мотоциклист сбил двух пешеходов. По словам очевидцев, мотоциклист летел по этой улице со скоростью 180 километров в час. Скорее всего, он попросту не заметил пешехода, который шел по "зебре". Он сбил его на пешеходном переходе и помчался дальше в сторону перекрестка.