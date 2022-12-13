К сведению владельцев гиперкаров Bugatti

Компания Bugatti представила специальную версию детского автомобильчика Baby II, которую могут купить только владельцы родстера W16 Mistral. Электрическую машинку оценили в 80 тысяч евро (для сравнения, Porsche Cayenne стоит в Германии от 82 тысяч евро), хотя от обычного Baby II стоимостью от 30 тысяч евро она отличается только декором. Лимитированный Baby II Carbon Edition выделяется обилием углепластиковых деталей, а также отсутствием запасного колеса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru, детский автомобильчик Bugatti Baby II продолжает историю успеха оригинального Baby 1926 года. Родстер предназначался для детей 6-8 лет и мог разгоняться до 20 километров в час. Его покупали состоятельные бизнесмены, коронованные особы, знаменитости, а некоторые клиенты французской фирмы получали машину в подарок.

Спецверсия Baby II Carbon Edition создана специально для владельцев двухдверки W16 Mistral. Её легко отличить по обилию углепластиковых деталей и отсутствию запасного колеса.

Внешне Baby II повторяет модель Type 35 образца 1924 года. Автомобильчик оснащен фарами с горизонтальными светодиодными секциями и регулируемым педальным узлом. Электромотор с переключением выходной мощности между одним (1,36 лошадиной силы) и четырьмя киловаттами (5,5 силы) питает тяговая батарея на 1,4 или 3,8 киловатт-часа, обеспечивающая пробег до 30 километров.

Также в оснащение Baby II входит брелок Speed Key как на Chiron, который отключает ограничитель скорости и поднимает мощностью до 10 киловатт (13,6 л.с.).

Обычный Baby II стоит около 30 тысяч евро и выйдет тиражом в 500 экземпляров. За лимитированный Baby II Carbon Edition просят 80 тысяч евро, что составляет всего 1,6 процента от цены W16 Mistral. Родстер дебютировал в августе этого года. Все 99 экземпляров модели уже проданы, хотя поставки начнутся только в 2024 году.