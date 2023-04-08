Гиперкар с двигателем Формулы-1 установил рекорд круга на легендарной трассе

Супергибрид Mercedes-AMG One установил новый рекорд гоночной трассы "Монца". В начале ноября 2022 года Mercedes-Benz отчитался об очередном рекорде марки - мелкосерийный супергибрид Mercedes-AMG One стал самой быстрой товарной машиной "Северной петли" Нюрбургринга. Гиперкар проехал длинный круг за 6 минут 35,183 секунды и оказался на 8 секунд быстрее 730-сильного Mercedes-AMG GT Black Series. Но этого марке показалось мало и она отправилась покорять другие культовые автодромы - в 2023 году настал черёд легендарной трассы "Монца" в Италии, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Заводской гонщик Mercedes-AMG Маро Энгель, который и стал рекордсменом "Нордшляйфе", записал на свой счёт рекордное для дорожных автомобилей время круга в "Монце". Исторический автодром близ Милана, на котором проходит Гран-при Италии Формулы-1, покорился немцу за 1:43.902.

Маро Энгель смог превзойти прежний рекорд 1:55.30 - достижение принадлежало Porsche 911 GT3 RS (991.2) - на 12 секунд. Гиперкар был полностью стандартным, обутым в специально разработанные для модели покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO.

Не считая "Северной петли" Нюрбургринга, это уже четвёртый рекорд для Mercedes-AMG One. Ранее Маро Энгель обновил лучшие времена круга для дорожных автомобилей на трассах "Нюрбургринг" в конфигурации "Гран-при" (1:56.096), Red Bull Ring (1:26.846) и "Хоккенхаймринг" в конфигурации "Гран-при" (1:38.563).