Рамный внедорожник Tank 400 представлен в серийном виде

Несмотря на младший индекс новый вездеход крупнее "пятисотого". Модель дебютировала с гибридной установкой, но версии попроще тоже, скорее всего, будут.

Как передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru, в статусе концепта внедорожник Tank 400 представили еще в 2021 году, теперь же принадлежащий концерну Great Wall бренд рассекретил серийный рамный SUV: премьеру провели сегодня в рамках Шанхайского автосалона.

Товарное воплощение в целом сохранило брутальный дизайн предвестника. Особенности внешности - фары с диодными "бровями" ходовых огней, внушительные бамперы, вертикальные блоки задних фонарей и распашная багажная дверь с запаской.

Габариты мы знаем благодаря "сливу" китайского минпрома, случившемуся буквально за несколько дней до открытия выставки. Длина Tank 400 равна 4985 мм (судя по всему, без учета запасного колеса), ширина - 1960 мм, высота - 1905 мм, колесная база - 2850 мм. Таким образом, несмотря на младший индекс, по первым двум показателям "четырехсотый" превзошел внедорожник Tank 500. Габариты последнего (в китайской спецификации, длина - без запаски): 4878/1934/1905 мм, расстояние между осями - те же 2850 мм.

В салоне Tank 400 - виртуальная приборка диагональю 9 дюймов (у предвестника в приборке были "колодцы"), мультимедиа-система с тачскрином на 16,2 дюйма и массивный центральный тоннель. Боковые дефлекторы обдува сделали круглыми. Для модели также заявлены проекционный дисплей, камеры кругового обзора, обычный или панорамный люк, выдвижные подножки. Tank 400 бывает исключительно пятиместным.

Серийный внедорожник дебютировал в виде подзаряжаемого полноприводного гибрида с установкой Hi4-T на основе бензинового турбомотора 2.0. Суммарная отдача такого Tank 400 - 408 л.с. и 750 Нм, первую "сотню" автомобиль якобы наберет за 6,9 секунды. Между тем в документах сертификационного органа была указана и версия попроще - с 252-сильным турбодвигателем 2.0 (не исключено, что такой вариант дополнят 48-вольтовым довеском).

В Китае продажи "четырехсотого" должны стартовать уже в этом году. Кстати, скоро местную гамму бренда пополнит еще одна модель - новый флагман Tank 700.