Японцы создали мембрану для мощных топливных элементов автомобилей

Ученые создали новую мембрану для мощных топливных элементов. Об этом сообщает японский Нагойский университет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одним из перспективных направлений водородной энергетики являются топливные элементы. В них топливо (водород или традиционное горючее) не сгорает, а вступает в химическую реакцию с выделением тока. Эффективность таких систем выше, чем у двигателей внутреннего сгорания, но им не хватает удельной мощности.

Ацуши Норо и его коллеги из Высшей инженерной школы Нагойского университета создали мембрану для топливных элементов на основе полистиролсульфоновой кислоты с высокой плотностью сульфокислотных групп. Полимерно-электролитная мембрана - это ключевая часть топливных элементов. Она генерирует электрическую энергию за счет реакции между газообразным водородом и кислородом, при этом ключевым ее параметром является протонная проводимость - чем она лучше, чем большую мощность сможет выдавать элемент. Как правило, чем выше плотность групп сульфокислоты в мембране, тем лучше этот показатель, но тем сложнее такую мембрану произвести. Поэтому в коммерчески доступных мембранах используется полимер с низкой плотностью сульфокислотных групп.

Теперь японским ученым удалось обойти эту проблему и синтезировать материал со сверхвысокой плотностью сульфокислотных групп. Ее протонная проводимость составила 0,93 сименсов на сантиметр, что в шесть раз выше, чем у имеющихся на рынке мембран.

Авторы надеются, что их изобретение позволит создать более мощные и эффективные автомобили на топливных элементах.