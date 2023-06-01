Это совершенно новый Mitsubishi

Премьера нового кроссовера Mitsubishi состоится в августе на Международном автосалоне в Индонезии, после чего модель поступит в продажу в странах, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. Автопроизводитель пока не хочет раскрывать название, но компания опубликовала несколько тизеров экстерьера и салона, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Эта светодиодная подсветка может показаться немного знакомой потому, что мы видели аналогичный дизайн еще в октябре 2022 года. Этот новый кроссовер, вероятно, является производственной версией концепта XFC. Mitsubishi не исключает расширения доступности модели, если она окажется коммерчески успешной в целевых странах.

Кроссовер, которая пока не имеет названия, станет первым автомобилем Mitsubishi, оснащенным недавно разработанной звуковой системой Dynamic Sound Yamaha Premium. Благодаря специальной настройке, оптимизированной для акустических характеристик салона, новая аудиосистема обеспечит очень качественный звук.

Это почти все, что Mitsubishi раскрывает на данный момент, но мы напомним вам, что концепт имел режим движения по мокрой дороге, а также с три дополнительных режима: Normal, Gravel и Mud. На изображении XFC рекламировался как обладающий лучшим в своем классе внутренним пространством и расположением экранов ряд друг с другом, что становится нормой в 2023 году.