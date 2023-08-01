Представлен Haval Raptor

После запуска серии Haval Dragon компания Great Wall Motors готовится выпустить еще одну новую модель этой серии под названием Haval Raptor, которая позиционируется как подключаемый гибридный городской кроссовер с внедорожными характеристиками. Ожидается, что его цена не превысит 28 000 долларов, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Ранее автомобиль появился в базе данных Министерства промышленности и информатизации КНР с разными названиями, включая Veyron, Big Dog Pro и Thunderbolt Dog. Теперь Great Wall Motors официально назвала его Haval Raptor.

Логотип Haval встроен в переднюю решетку, по бокам которой расположены круглые фары. Габариты составляют 4680 х 1916 х 1822 мм, а колесная база равна 2738 мм. Запасное колесо увеличивает длину автомобиля еще на 120 мм, в результате чего его длина составляет 4800 мм.

Полноприводная гибридная система получила 1,5-литровый бензиновый двигатель на 167 л.с. и электромотор неизвестнйо мощности. Кроссовер будет комплектоваться разными батареями, которые обеспечат запас хода 102 иои 145 км. При этом расход топлива будет составлять около 6 л на 100 км.

Угол въезда Haval Raptor составляет 24°, угол съезда - 30°, минимальный незагруженный дорожный просвет - 200 мм, глубина брода - 560 мм. Он также предложит семь режимов вождения.

В салоне расположены ЖК-панель приборов, большой центральный экран управления и круглое трехспицевое рулевое колесо. Также есть большая центральная консоль с физическими кнопками, панелями беспроводной зарядки и подстаканниками.