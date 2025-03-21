Рассекречен новый минивэн Geely Galaxy с деревянным полом

Geely представила электрический минивэн, вдохновленный авиалайнером. В Китае состоялась премьера Geely Galaxy L380 - роскошного MPV с электрической силовой установкой, деревянным полом и креслами повышенного комфорта. Название модели отсылает к пассажирскому Airbus A380, даже дизайн передней части минивэна напоминает самолет. Салон может быть как трехрядным, так и четырехрядным. Цены начинаются от 300 тысяч юаней, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Galaxy L380 - это не новая модель. За основу взяли не слишком успешный минивэн из линейки марки LEVC, которая, как и Galaxy, принадлежит Geely. От оригинального названия LEVC Xspace избавились, переведя электромобиль в линейку Galaxy, а заодно снизили цену с 360 тысяч юаней до 300 тысяч. Проще говоря, Geely перезапустила электрический MPV под более узнаваемым брендом с развитой дилерской сетью.

Galaxy L380 оборудован несколькими рядами раздельных кресел повышенного комфорта с подогревом и вентиляцией, для отделки которых используется анилиновая кожа с перфорацией - она тоньше и мягче, чем "наппа". Пневмоподвеска входит в список стандартного оборудования, а опционально можно заказать деревянное покрытие пола и аудиосистему Yamaha с четырнадцатью динамиками.

На выбор предложены несколько модификаций. Базовому минивэну положен 272-сильный электромотор и батарея емкостью 100 киловатт-часов, одного заряда которой хватает на 570 километров. Есть и более дальнобойный моноприводный вариант со 140-киловаттной батареей и запасом хода до 825 километров.