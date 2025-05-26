Представлен бюджетный трехрядный кроссвэн Kia Carens Clavis. В Индии состоялась презентация модели с составным названием. Отправлять в отставку обычный Kia Carens пока не собираются, потому обновлённая модель получила приставку Clavis (с латинского "ключ"). Дизайнеры поработали на славу: спереди кроссвэн выглядит совсем иначе и похож на электрокары! Салон тоже поменялся, но только в топ-комплектации, именно её и показала пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Kia Carens Clavis является развитием исходного кроссвэна на платформе Seltos. С кормы поменялась крышка багажника, добавлена светящаяся перемычка между фонарями, а у бампера - декоративная вставка, имитирующая металл. Спереди другие фары с треугольной основной секцией, иная штамповка крыльев и капота.

Новое оперение увеличило габаритную длину на сантиметр (до 4,55 метра), в списке опций впервые заявлены 17-дюймовые литые диски. Топ-версия обрела медиасистему с составным экраном (оба по 10,25 дюйма), поменялась передняя панель, установлен руль с четырьмя спицами в духе современных Kia. Переделаны блок климата и дверные карты. Среди ранее невиданных функций - адаптивный круиз-контроль с системой слежения за полосой.

Техника практически такая же, как у исходника. Гамма широчайшая: атмосферный бензиновый мотор 1.5 (115 л.с.) сочетается с 6-ступенчатой "механикой", турбодизель того же объёма (116 л.с.) - с 6-ступенчатой "механикой" или 6-ступенчатым автоматом. Топовый турбомотор 1.5 (160 л.с.) может работать с 6-ступенчатой "механикой", 6-ступенчатым "роботом" iMT с автоматическим сцеплением или 7-ступенчатым преселективным "роботом".

Цены объявят летом, но уже понятно, что Carens Clavis окажется дороже обычного Kia Carens, который стоит от 1,06 до 1,97 миллиона рупий. Поставки на экспорт с индийского завода Kia пока под вопросом.