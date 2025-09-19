Xiaomi отзовет тысячи электрокаров

Китайский концерн Xiaomi отзовет 116,8 тысячи электрокаров. Об этом сообщает пресс-служба Государственного управления рыночного регулирования Китая, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Под отзывную кампанию попадают электрические седаны SU7, которые выпускались с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года. У них возникли проблемы с системой помощи водителю - она может неадекватно выявлять критические сценарии и уведомлять о них. Если водитель не возьмет управление автомобилем на себя, риск столкновений и аварии увеличивается.

Компания устранит неисправность с помощью технологии удаленного обновления автомобиля (OTA) для бесплатного исправления программного обеспечения (ПО). Производитель уведомит владельцев автомобилей с помощью SMS, мобильного приложения, кроме того, водители могут позвонить на горячую линию службы поддержки клиентов Xiaomi, чтобы узнать, подпадает ли их автомобиль под исправления ПО.