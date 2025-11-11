Мужчина купил автомобиль марки Mercedes и обнаружил, что на нем стоят деревянные тормоза

Мужчина в Германии купил автомобиль марки Mercedes и обнаружил, что на нем стоят деревянные тормоза, пишет Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщили местные власти, мужчина, чье имя не разглашается, сразу после покупки внедорожника Mercedes GLE на аукционе понял, что с машиной что-то не так. При нажатии на педаль тормоза автомобиль почти не снижал скорость. Владелец был вынужден вызвать эвакуатор и доставить автомобиль в сервисный центр.

Результат осмотра шокировал и механиков, и самого автовладельца. Оказалось, что вместо штатных тормозных колодок на внедорожнике были установлены деревянные бруски. На них несмываемым маркером была даже нанесена надпись "Brembo" - название известного производителя автокомплектующих. Эти самодельные "колодки" не только не обеспечивали торможения, но и успели повредить тормозные диски.

"Это даже не дилетантство, а преступное разгильдяйство", - заявил эксперт по технической безопасности Ганс Бауэр, участвовавший в расследовании.

Он пояснил, что дерево стирается практически мгновенно при контакте с металлическими дисками и не может остановить двухтонный автомобиль.

Полиция Германии возбудила уголовное дело против предыдущего владельца автомобиля по факту вмешательства в работу критически важных систем безопасности. Мотивы, по которым кто-то заменил тормозные колодки на деревянные, пока остаются неизвестными.