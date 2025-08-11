https://news.day.az/azerinews/1773289.html İsmayıllıda avtomobil körpüdən aşıb, xəsarət alanlar var İsmayıllıda avtomobil qəzası baş verib. Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, İsmayıllı rayonunun Istisu-Qalacıq kəndlərinə gedən yolda qəza baş verib. İlkin məlumata görə, "Mercedes" markalı avtomobil körpüdən aşıb.
Hadisə nəticəsində Bakı şəhər sakini 1999-cu il təvəllüdlü Həsənli Səmra Nail qızı, 1975-ci il təvəllüdlü Həsənov Rüfət Fərman oğlu və 1979-cu il təvəllüdlü Huseyinova Gülsüm Suleyman qızı agır bədən xəsarətləri ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar.
Onların vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
