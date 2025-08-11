Rayonlararası marşrutlar üzrə qatarların qrafikində dəyişikliklər edilib

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları QSC məlumat yayıb.

 

Bildirilib ki, Bakı-Keşlə sahəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar olaraq, avqustun 11-dən etibarən Bakı-Balakən-Bakı, Bakı-Qəbələ-Bakı və Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə sərnişin qatarları yenilənmiş hərəkət cədvəli ilə xidmət göstərir.