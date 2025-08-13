İraqda iranlıların avtobusu aşıb: ölənlər və yaralananlar var

İraqda Bəsrə-Şələmçə magistral yolunda iranlı zəvvarları aparan avtobus yol kənarı maneəyə toxunaraq aşıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, bunu Xuzistan vilayəti Abadan Tibb Elmləri Universitetinin Təcili Yardım İdarəsinin rəhbəri Yasin Əfra yerli mediaya açıqlamasında deyib.

 

Onun sözlərinə görə, qəza nəticəsində 4 nəfər ölüb, 57 nəfər xəsarət alıb.

İranlı rəsmi qeyd edib ki, yaralıların gətirilməsi məqsədilə Abadan rayonundan 3 təcili yardım avtobusu və 8 təcili yardım maşını ezam olunub və yaralılar gətirilərək 3 xəstəxanada yerləşdirilib.