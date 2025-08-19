Rayonlararası marşrutlar üzrə qatarların qrafikinə dəyişiklik edilib

Azərbaycanda rayonlararası marşrutlar üzrə qatarların qrafikində bəzi dəyişikliklər edilib.

Bu barədə Day.Az-а "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən bildirilib.

 

Məlumata əsasən, Bakı-Keşlə sahəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar bu gündən Bakı-Balakən-Bakı, Bakı-Qəbələ-Bakı və Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə sərnişin qatarları yenilənmiş hərəkət cədvəli ilə xidmət göstərir.