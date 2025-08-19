https://news.day.az/azerinews/1774819.html Rayonlararası marşrutlar üzrə qatarların qrafikinə dəyişiklik edilib Azərbaycanda rayonlararası marşrutlar üzrə qatarların qrafikində bəzi dəyişikliklər edilib. Bu barədə Day.Az-а "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən bildirilib.
Məlumata əsasən, Bakı-Keşlə sahəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar bu gündən Bakı-Balakən-Bakı, Bakı-Qəbələ-Bakı və Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə sərnişin qatarları yenilənmiş hərəkət cədvəli ilə xidmət göstərir.
