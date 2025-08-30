Bakıda bəzi yollar müvəqqəti olaraq nəqliyyatın hərəkəti üçün qismən məhdudlaşdırılacaq
30 avqust saat 22:00-dan etibarən Azadlıq prospektindən Neftçilər prospektinə çıxış "Formula 1" yarışları bitənədək nəqliyyatın hərəkəti üçün məhdudlaşdırılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, məhdudiyyətlər 19-21 sentyabr tarixlərində keçiriləcək "Formula 1" Qatar Airways Azərbaycan Qran-Prisi 2025-ə hazırlıq çərçivəsində şəhərin mərkəzi küçə və prospektlərində aparılan quraşdırma və infrastruktur işləri ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, məhdudiyyətlər mərhələli şəkildə tətbiq ediləcək və yarış ərəfəsində digər küçə və prospektlərdə də müəyyən dəyişikliklər olacaq.
Sürücülərdən hərəkət zamanı alternativ marşrutlardan istifadə etmələrini xahiş olunur.
Bakı Şəhər Halqası yaranmış vəziyyətə görə şəhər sakinlərinin göstərdiyi anlayışa görə öncədən təşəkkürünü bildirir.
