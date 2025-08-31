Yaş - ürək ritm pozuntusu riskini artırır - Araşdırma
Avropa Kardiologiya Cəmiyyətinin Konqresində təqdim olunan yeni tədqiqat göstərib ki, yaşın artması və aşağı aerobik fitnes səviyyəsi gələcək ürək-damar xəstəliklərinin xəbərçisi olan ürək ritm pozuntularının (aritmiya) əsas risk faktorlarıdır. İsrailin Xaim Şeba Tibb Mərkəzində Amit Mosesin rəhbərliyi ilə aparılan araşdırmaya 40-65 yaş arasında, sağlam və ürək simptomları olmayan 1151 nəfər qatılıb. Onların ürək fəaliyyətləri daimi elektrokardioqrafiya (Holter monitorinqi) ilə izlənilib.
AZƏRTAC "MedicalXpress" portalına istinadla xəbər verir ki, nəticələrə görə, aşağı fitnes səviyyəsi olan şəxslərdə atrial aritmiya riski əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Yaş artdıqca, xüsusilə 50 yaşdan sonra həm atrial, həm də ventrikulyar aritmiyaların yayılması artır. Təkdəyişənli və çoxdəyişənli analizlər yaş və fitnesin müstəqil risk faktorları olduğunu təsdiqləyib.
A.Moses bildirib ki, ürək simptomlar risk barədə xəbərdarlıq edə bilər və vaxtında müdaxilə xəstəliyin gedişatını dəyişdirməyə qadirdir. O, həmçinin gəzinti, qaçış, velosiped sürmək kimi sadə aerobik fəaliyyətlərin ürək sağlamlığını qorumaqda mühüm rol oynadığını qeyd edib.
Tədqiqatçılar aritmiyanın əvvəllər çox vaxt zərərsiz hesab edildiyini, lakin artıq ürək xəstəliklərinin erkən göstəricisi ola biləcəyini bildirirlər. Bu səbəbdən, 50 yaşdan sonra aritmiya üçün müntəzəm skrininq və daha geniş araşdırmaların aparılması tövsiyə olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре