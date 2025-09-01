https://news.day.az/azerinews/1777492.html İctimai nəqliyyatda gedişhaqqı artırılacaq? - RƏSMİ AÇIQLAMA İctimai nəqliyyatda gedişhaqqı hazırda 50 qəpikdir və tariflərin artırılması ilə bağlı hər hansı qərar qəbul edilməyib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən bildirilib.
İctimai nəqliyyatda gedişhaqqı artırılacaq? - RƏSMİ AÇIQLAMA
İctimai nəqliyyatda gedişhaqqı hazırda 50 qəpikdir və tariflərin artırılması ilə bağlı hər hansı qərar qəbul edilməyib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən bildirilib.
Qeyd edək ki, son günlər sosial şəbəkələrdə ictimai nəqliyyatda gediş haqqının artırılacağına dair iddialar paylaşılırdı.
