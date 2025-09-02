https://news.day.az/azerinews/1777803.html Qəzada özü öldü, oğlu yaralandı - FOTO Samuxda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, rayonun Qaraağaclı qəsəbə sakini 1967-ci il təvəllüdlü Rafiq Behbudovun idarə etdiyi "VAZ 2107" markalı avtomobil Samux-Kür yolunun Sarıqamış kəndi ərazisində hərəkətdə olarkən ötmə zamanı qarşıdan gələn "Hyundai" markalı avtomobillə toqquşub.
Samuxda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, rayonun Qaraağaclı qəsəbə sakini 1967-ci il təvəllüdlü Rafiq Behbudovun idarə etdiyi "VAZ 2107" markalı avtomobil Samux-Kür yolunun Sarıqamış kəndi ərazisində hərəkətdə olarkən ötmə zamanı qarşıdan gələn "Hyundai" markalı avtomobillə toqquşub.
Hadisə nəticəsində sürücü Rafiq Behbudov vəfat edib. Avtomobildə olan sürücünün oğlu, Qaraağaclı qəsəbə sakini 2001-ci il təvəllüdlü Emin Behbudov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb.
Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti orta-ağırdır.
