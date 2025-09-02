Qəzada özü öldü, oğlu yaralandı

Samuxda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. 

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, rayonun Qaraağaclı qəsəbə sakini 1967-ci il təvəllüdlü Rafiq Behbudovun idarə etdiyi "VAZ 2107" markalı avtomobil Samux-Kür yolunun Sarıqamış kəndi ərazisində hərəkətdə olarkən ötmə zamanı qarşıdan gələn "Hyundai" markalı avtomobillə toqquşub. 

Hadisə nəticəsində sürücü Rafiq Behbudov vəfat edib. Avtomobildə olan sürücünün oğlu, Qaraağaclı qəsəbə sakini 2001-ci il təvəllüdlü Emin Behbudov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb.

Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti orta-ağırdır.