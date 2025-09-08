https://news.day.az/azerinews/1779060.html Mingəçevirdə 16 yaşlı oğlan bıçaqlanıb Sentyabrın 8-də saat 21 radələrində Mingəçevir şəhəri Təbriz küçəsində 16 yaşlı Adəm Əmirli ilə həmyaşıdı Vasif Əlizadə və Fəxri Səbrəlizadə arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə zamanı V.Əlizadə bıçaqla A.Əmirliyə xəsarət yetirib.
Mingəçevirdə 16 yaşlı oğlan bıçaqlanıb
Sentyabrın 8-də saat 21 radələrində Mingəçevir şəhəri Təbriz küçəsində 16 yaşlı Adəm Əmirli ilə həmyaşıdı Vasif Əlizadə və Fəxri Səbrəlizadə arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə zamanı V.Əlizadə bıçaqla A.Əmirliyə xəsarət yetirib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib.
Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.
Faktla bağlı istintaq araşdırmaları aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре