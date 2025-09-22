Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi və iqtisadi inteqrasiya ilə Cənubi Qafqazın aparıcı mərkəzinə çevrilir - Mikayıl Cabbarov
Azərbaycan Cənubi Qafqazda yalnız coğrafi baxımdan deyil, həm də loqistik, enerji və digər sahələrdə təbii mərkəzi olaraq çıxış edir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bu gün Bakıda keçirilən 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda bildirib.
O əvvəlcə, bu tədbirin baş verdiyi konteksti və zaman çərçivəsindən danışıb: "Hesab edirəm ki, 8 avqust tarixində baş tutmuş tarixi razılaşmadan sonra Prezident Əliyev, Baş nazir Paşinyan və Prezident Trampın iştirakı ilə Azərbaycanın və Ermənistanın ilkin sülh razılaşmasını imzalaması və nəqliyyat-kommunikasiya və "Zəngəzur" dəhlizinin (TRIP olaraq da adlandırılır) yaradılması Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın iqtisadi potensialının tam şəkildə reallaşdırılması kontekstində bu tədbir xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan bu regionun yalnız coğrafi baxımdan deyil, həm də loqistik, enerji və digər sahələrdə təbii mərkəzi olaraq çıxış edir. Mənim təklifim bu kontekstdə Azərbaycanın və regionun dəyər təklifini nəzərdən keçirməkdir".
Nazir bildirib ki, forum çərçivəsində bir tərəfdən parçalanmış iqtisadiyyat, digər tərəfdən isə inkişaf edən iqtisadiyyatların rolu müzakirə olunur: "Ümumilikdə regionda, əlbəttə, Azərbaycan iqtisadi olaraq Yaxın Şərq regionuna da daxildir və bu, təsadüfi deyil ki, mövcud güclü ənənəvi enerji sektorundan diversifikasiyaya yönəlmiş vizyon layihələri həyata keçirilir. Eyni zamanda, siyasi çərçivə və kontekst baxımından iqtisadi inteqrasiya daha görünən olur. Biz tez-tez Şərq-Qərb əlaqələrindən danışırıq. Bu, gələcəkdə də vacib olaraq qalacaq. Mənim fikrimcə, burada maraqlı panellərdən biri ümumi əlaqələndirmə mövzusunda olacaq, amma Şimal-Cənub istiqaməti də diqqətdə saxlanmalıdır".
M. Cabbarov dövlətin iqtisadi fəaliyyəti təşviq etməkdə davam edən rolundan danışıb: "Əsas funksiyası stabilliyi qorumaq, makroiqtisadi və maliyyə çərçivəsini təmin etməkdir. Rəqəmləri təkrarlamaq istəmirəm, amma onlar makroiqtisadi və maliyyə sisteminin sağlamlığını göstərir. Eyni zamanda, investor baxımından, daha çox dövlət-özəl tərəfdaşlıq (PPP) modellərinin inkişaf edəcəyini görəcəyik. Burada dövlət yalnız sabitləşdirici deyil, həm də təşviqedici rol oynayır. Qeyd etmək istərdim ki, həm də bir sıra vasitələr və alətlər mövcuddur. Bəzi layihələr dost ölkələrlə birgədir, bəziləri isə suveren əsasda həyata keçirilir. Bu PPP layihələrindən biri məhz bu sessiyadan sonra imzalanacaq və ayrıca qeyd olunacaq.
Dördüncü məsələ kimi qeyd etmək olar ki, Avropa bazarları, xüsusilə Avropa İttifaqı və onun arasında İtaliya, Azərbaycanın əsas ticarət və iqtisadi tərəfdaşları olaraq qalır. Bunun səbəbi Azərbaycan neft və qazının Avropa bazarlarında böyük əhəmiyyətə malik olmasıdır. Biz yalnız bir ölkəyə deyil, 14 ölkəyə təchizat edirik, onlardan 12-si Avropa ölkəsidir. Eyni zamanda, ənənəvi enerji sektorundan əlavə bərpa olunan enerji sahəsində də bir çox imkanlar mövcuddur".
"Diversifikasiya məsələsində isə xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim ki, yalnız Azərbaycanda yerli və ya xarici investorları iş görməyə dəvət etmirik, eyni zamanda riskləri paylaşmağa da açığıq. Texnologiya transferləri haqqında danışmaqdan məmnunuq. Bu kontekstdə Çin şirkətləri ilə artan iqtisadi əməkdaşlıq, Azərbaycanın artan maraq baxımından yeni bir səhifəni əks etdirir.
Mən və həmkarlarım bu iki gün ərzində hazır olacağıq və bir daha bütün hörmətli qonaqlara, həmkarlarıma, nazir və digər dövlət rəsmilərinə təşəkkürümü bildirirəm ki, dəvətimizi qəbul edib Azərbaycana səfər ediblər", - deyə nazir qeyd edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре