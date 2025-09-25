https://news.day.az/azerinews/1783099.html Metronun B4 stansiyasının tikinti işlərinin yekunlaşacağı tarix AÇIQLANIB Metronun B4 stansiyasının tikinti işləri 2026-cı ilin sonunadək yekunlaşacaq. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Tikinti Layihələrinin İdarə olunması departamentinin rəis müavini Məmməd Rzayev bildirib.
Metronun B4 stansiyasının tikinti işlərinin yekunlaşacağı tarix AÇIQLANIB
Metronun B4 stansiyasının tikinti işləri 2026-cı ilin sonunadək yekunlaşacaq.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Tikinti Layihələrinin İdarə olunması departamentinin rəis müavini Məmməd Rzayev bildirib.
Qeyd edilib ki, B4 stansiyası bənövşəyi xəttin beşinci, Bakı metrostansiyasının 28-ci stansiyasıdır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре