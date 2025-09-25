Metronun B4 stansiyasının tikinti işlərinin yekunlaşacağı tarix

Metronun B4 stansiyasının tikinti işləri 2026-cı ilin sonunadək yekunlaşacaq.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Tikinti Layihələrinin İdarə olunması departamentinin rəis müavini Məmməd Rzayev bildirib.

Qeyd edilib ki, B4 stansiyası bənövşəyi xəttin beşinci, Bakı metrostansiyasının 28-ci stansiyasıdır.