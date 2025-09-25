https://news.day.az/azerinews/1783323.html Prezident İlham Əliyev: Dünya bu gün və yaxın gələcəkdə mədən yanacaqları olmadan yaşaya bilməz Yaşıl keçidə ciddi şəkildə sadiq qalmaqla yanaşı, qarşımıza real olmayan hədəflər qoymamalıyıq. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı bildirib.
Prezident İlham Əliyev: Dünya bu gün və yaxın gələcəkdə mədən yanacaqları olmadan yaşaya bilməz
Yaşıl keçidə ciddi şəkildə sadiq qalmaqla yanaşı, qarşımıza real olmayan hədəflər qoymamalıyıq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı bildirib.
Dövlətimizin başçısı, həmçinin vurğulayıb ki, dünya bu gün və yaxın gələcəkdə mədən yanacaqları olmadan yaşaya bilməz.
