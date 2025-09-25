Prezident İlham Əliyev: Dünya bu gün və yaxın gələcəkdə mədən yanacaqları olmadan yaşaya bilməz

Yaşıl keçidə ciddi şəkildə sadiq qalmaqla yanaşı, qarşımıza real olmayan hədəflər qoymamalıyıq.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı bildirib.

Dövlətimizin başçısı, həmçinin vurğulayıb ki, dünya bu gün və yaxın gələcəkdə mədən yanacaqları olmadan yaşaya bilməz.