Prezident İlham Əliyev BMT kürsüsündən beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış etdi: Gəlin, birlikdə ədalətin selektiv olmadığı bir dünya quraq

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı bildirib: "Gəlin, birlikdə ikili standartların aradan qalxdığı, ədalətin selektiv olmadığı, qanunun aliliyinə hörmət edildiyi, sülhün təkcə sözlərlə deyil, əməli addımlarla təmin olunduğu bir dünya quraq".
