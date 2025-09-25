Prezident İlham Əliyev BMT kürsüsündən beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış etdi: Gəlin, birlikdə ədalətin selektiv olmadığı bir dünya quraq

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı bildirib: "Gəlin, birlikdə ikili standartların aradan qalxdığı, ədalətin selektiv olmadığı, qanunun aliliyinə hörmət edildiyi, sülhün təkcə sözlərlə deyil, əməli addımlarla təmin olunduğu bir dünya quraq".