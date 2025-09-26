https://news.day.az/azerinews/1783391.html Sabirabadda “Prius” yük maşını ilə toqquşub - ANBAAN VİDEO Sabirabad rayonunda ağır qəza baş verib. Day.Az xəbər verir ki, qəzanın görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. Yol ayrıcında yük maşını ilə "Prius" markalı avtomobil toqquşub. Qəza anını təqdim edirik:
Sabirabad rayonunda ağır qəza baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, qəzanın görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. Yol ayrıcında yük maşını ilə "Prius" markalı avtomobil toqquşub.
Qəza anını təqdim edirik:
