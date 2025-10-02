Türkiyədə zəlzələ baş verdi

Türkiyədə zəlzələ baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AFAD məlumat yayıb.

Məlumata görə, zəlzələ Türkiyənin İstanbul şəhərində hiss olunub. 

Zəlzələnin maqnitudası 4,9 bal gücündə olub.