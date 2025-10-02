https://news.day.az/azerinews/1785061.html Türkiyədə zəlzələ baş verdi Türkiyədə zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AFAD məlumat yayıb. Məlumata görə, zəlzələ Türkiyənin İstanbul şəhərində hiss olunub. Zəlzələnin maqnitudası 4,9 bal gücündə olub.
