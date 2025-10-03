https://news.day.az/azerinews/1785204.html Azərbaycanlı sənətçi 1 milyonluq borca düşdü - “Lexus”usunu SATDI, bankdan kredit götürdü Aşıq Zülfiyyə Bayramova açıqlaması ilə diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi borca düşdüyünü və buna görə bahalı avtomobilini satdığını etiraf edib. Bunun səbəbi isə onun yeni restoran biznesinə başlamaq istəməsi olub. Məlum olub ki, aşığın ortağı ilə başladığı işə 1 milyon vəsait tələb olunub.
Azərbaycanlı sənətçi 1 milyonluq borca düşdü - “Lexus”usunu SATDI, bankdan kredit götürdü
Aşıq Zülfiyyə Bayramova açıqlaması ilə diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi borca düşdüyünü və buna görə bahalı avtomobilini satdığını etiraf edib.
Bunun səbəbi isə onun yeni restoran biznesinə başlamaq istəməsi olub. Məlum olub ki, aşığın ortağı ilə başladığı işə 1 milyon vəsait tələb olunub.
O, təkcə "Lexus" markalı maşınını deyil, həm də bankdan kredit götürdüyünü bildirib.
