Tramp HAMAS-a son dəfə şans verdiyini bildirib

ABŞ Prezidenti Donald Tramp HAMAS-a İsraillə sülh sazişi bağlamaq üçün son dəfə şans verdiyini bəyan edib. Day.Az xəbər verir ki, Tramp bu haqda "Truth Social" səhifəsində bildirib. "Vaşinqton vaxtı ilə 5 oktyabr saat 18:00", - Tramp qeyd edib.
