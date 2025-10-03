Tramp HAMAS-a son dəfə şans verdiyini bildirib

ABŞ Prezidenti Donald Tramp HAMAS-a İsraillə sülh sazişi bağlamaq üçün son dəfə şans verdiyini bəyan edib.

Day.Az xəbər verir ki, Tramp bu haqda "Truth Social" səhifəsində bildirib.

"Vaşinqton vaxtı ilə 5 oktyabr saat 18:00", - Tramp qeyd edib.