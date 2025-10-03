PSJ-nin futbolçusu Avropa nəhənglərinin hədəfində

PSJ-nin futbolçusu Uorren Zair-Emeri Avropanın böyük klublarının transfer siyahısına düşüb.

Day.Az xəbər verir ki, "Arsenal", "Mançester Siti", "Bavariya" və "Real" fransalı yarımmüdafiəçini transfer etmək istəyir.

 

Adıçəkilən klublar Zair-Emeri üçün onun klubu ilə danışıqlara başlamağı planlaşdırır.

Gənc oyunçunun müqaviləsində 90 milyon avroluq sərbəsstqalma məbləği var.