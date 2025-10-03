https://news.day.az/azerinews/1785427.html PSJ-nin futbolçusu Avropa nəhənglərinin hədəfində PSJ-nin futbolçusu Uorren Zair-Emeri Avropanın böyük klublarının transfer siyahısına düşüb. Day.Az xəbər verir ki, "Arsenal", "Mançester Siti", "Bavariya" və "Real" fransalı yarımmüdafiəçini transfer etmək istəyir. Adıçəkilən klublar Zair-Emeri üçün onun klubu ilə danışıqlara başlamağı planlaşdırır.
PSJ-nin futbolçusu Avropa nəhənglərinin hədəfində
PSJ-nin futbolçusu Uorren Zair-Emeri Avropanın böyük klublarının transfer siyahısına düşüb.
Day.Az xəbər verir ki, "Arsenal", "Mançester Siti", "Bavariya" və "Real" fransalı yarımmüdafiəçini transfer etmək istəyir.
Adıçəkilən klublar Zair-Emeri üçün onun klubu ilə danışıqlara başlamağı planlaşdırır.
Gənc oyunçunun müqaviləsində 90 milyon avroluq sərbəsstqalma məbləği var.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре