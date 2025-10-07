https://news.day.az/azerinews/1786398.html III MDB Oyunları: Bədii gimnastlarımızdan 2 medal! - FOTO III MDB Oyunları çərçivəsində bədii gimnastika üzrə yarışın ikinci günü başa çatıb. Day.Az xəbər verir ki, yarışın ikinci günündə Azadə Atakişiyeva çoxnövçülük üzrə gümüş medalın sahibi olub. Komanda hesabında isə təmsilçilərimiz bürünc medal əldə etdilər. Azərbaycan gimnastları sabah 6 proqram üzrə finalda mübarizə aparacaqlar.
III MDB Oyunları: Bədii gimnastlarımızdan 2 medal! - FOTO
III MDB Oyunları çərçivəsində bədii gimnastika üzrə yarışın ikinci günü başa çatıb.
Day.Az xəbər verir ki, yarışın ikinci günündə Azadə Atakişiyeva çoxnövçülük üzrə gümüş medalın sahibi olub. Komanda hesabında isə təmsilçilərimiz bürünc medal əldə etdilər.
Azərbaycan gimnastları sabah 6 proqram üzrə finalda mübarizə aparacaqlar.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре