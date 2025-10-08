https://news.day.az/azerinews/1786552.html Xorvatiyalı spikerin səfəri ölkələrimiz və parlamentlərarası əlaqələrin inkişafına töhfə verəcək - Sahibə Qafarova Bu səfər ölkələrimiz arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının ildönümünə təsadüf edir. Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Xorvatiya Parlamentinin sədri Qordan Yandrokoviçlə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
O bildirib ki, spikerin səfəri ölkələrimiz və parlamentlərimiz arasında əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinə töhfə verəcək.
