Sizi narahat edən düşüncələrdən 15 dəqiqəyə qurtulmağın yolu
Psixoterapevt narahat düşüncələrdən 15 dəqiqəyə qurtulmağın yolunu açıqlayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Britaniyalı psixoterapevt Salli Beyker insanlara cəmi 15 dəqiqəyə narahat düşüncələrdən xilas olmağa imkan verən sadə texnikanı təqdim edib. Bu barədə Daily Mail məlumat yayıb.
Mütəxəssisin sözlərinə görə, narahat fikirlər üzərində çox düşünmək onların təsirini daha da gücləndirir. Buna görə də insanın bu düşüncələri idarə etməyi və onlara qarşı düzgün reaksiya göstərməyi öyrənməsi vacibdir.
Beykerin təklif etdiyi metod üç mərhələdən ibarətdir - identifikasiya (müəyyənləşdirmə), sakitlik və dəyişdirmə.
Birinci mərhələdə insan onu narahat edən fikri və bu hissin bədəndə harada hiss olunduğunu müəyyən etməlidir. Psixoterapevtin sözlərinə görə, "özünüzə sual verin: narahatlığı harada hiss edirəm - başımda, boynumda, çiyinlərdə, ürəkdə, döş qəfəsində, qarında, ayaqlarda, yoxsa dərimdə?"
İkinci mərhələdə diqqəti dəyişmək tövsiyə olunur. Bunun üçün göz səviyyəsində iki nöqtə seçilir və əvvəl birinciyə, sonra ikinciyə, ardınca isə bu iki nöqtə arasındakı boşluğa baxılır. Beyker qeyd edib ki, bu, beynin kimyasını dəyişir və orqanizmin stressə reaksiyasını yumşaldır.
Son mərhələdə isə insan yenidən onu narahat edən fikrə qayıtmalıdır. Psixoterapevtin sözlərinə görə, beyin artıq sakitləşdiyi üçün həmin fikrə qarşı reaksiya daha təmkinli və balanslı olur.
Beyker əlavə edib ki, bu texnikanı mütəmadi tətbiq etmək panik atakların qarşısını almağa, stressi azaltmağa və zehni rahatlığı bərpa etməyə kömək edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре